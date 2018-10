Bouche-du-Rhône : des associations dénoncent la pollution industrielle invisible à Fos-sur-Mer

Les associations de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) tirent la sonnette d'alarme. Dans cette ville à la fois industrielle et portuaire, la pollution a gagné les sols et même les denrées alimentaires. C'est l'un des éléments de l'enquête du magazine de France 3 "Pièces à Conviction", diffusé mercredi 3 octobre à 23h30.

Face à ce phénomène qui n'est pas mesuré, certains habitants ont décidé de prendre les choses en main. C'est le cas de Daniel Mouttet, président de l'association de défense et de protection du littoral du golfe de Fos. Entre 2009 et 2015, il a fait analyser 7 produits alimentaires du golfe de Fos, tels que la viande bovine, les œufs et les moules. Le résultat est sans appel : "On voit beaucoup de plomb, de PCB, de métaux lourds... Toute la panoplie de ce que rejette nos industries", déplore-t-il.

