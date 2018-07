Été : les dangers des frelons asiatiques

Plus petit que son cousin européen, le frelon asiatique est un prédateur redoutable. L'insecte est reconnaissable à son abdomen noir, qui dispose d'un seul d'un seul segment jaune. Le frelon se nourrit des abeilles domestiques, mais peut aussi s'attaquer à l'homme lorsqu'il se sent menacé. Jeannette Chalier, une habitante de Beauvais dans l'Oise, s'est fait piquer par un frelon asiatique. Sa vision se troublant et sa gorge se resserrant, elle a décidé d'appeler les pompiers. Selon son médecin, à cinq minutes près, elle était morte.

Que faire en cas d'attaque ?

La piqûre du frelon asiatique est plus douloureuse que celle des guêpes ou des frelons classiques. Son venin est neurotoxique et peut provoquer des réactions allergiques violentes, avec des risques de décès. En cas d'attaque, il faut faire comme Jeannette Chalier et appeler les pompiers ou le centre antipoison le plus proche. Le frelon asiatique s'est développé en France à partir d'un seul nid, présent dans un container provenant d'Asie. Aujourd'hui, l'hexagone est envahi à moitié par l'insecte.