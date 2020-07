Eté : attention aux guêpes !

Première étape lorsqu’un professionnel est appelé pour éliminer un nid de guêpes : repérer précisément où les insectes ont installé leur nid. Il faut ensuite les déloger car les guêpes ne sont pas de bonne compagnie. "On n’est jamais tranquille dès qu’on ouvre une fenêtre, il en arrive plein. On profite beaucoup moins de l’extérieur", raconte un particulier de Besançon, dans le Doubs, dont le toit du domicile est occupé par un nid.

Une année hors normes

Les professionnels du secteur jugent cette année exceptionnelle. Mathieu Chenu, spécialiste de la destruction de nids de guêpes explique : "Cet hiver, on a eu des températures très peu négatives, suivi d’un printemps aux températures assez élevées et on a des fruits dans les arbres donc les nids de guêpes sont énormément développés". Les nombreuses demandes font augmenter les délais d’intervention : ceux-ci sont passés d’une journée à une semaine.

Le JT

Les autres sujets du JT