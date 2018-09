Environnement : les outils du quotidien contribuent aussi à la pollution

Voitures, avions, méthane ou climatisations. Leur impact sur l’environnement était déjà connu. Plus surprenant : les objets du quotidien peuvent peser jusqu’à un quart des émissions de C02. Cette révélation est l’œuvre de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, dans une étude concernant 45 produits.

Les vêtements polluent

Résultat qui peut interloquer : les vêtements font partie des plus polluants. D’après cette source, une garde-robe de 50 kg émet 1,3 tonne de CO2. Ce chiffre est l’équivalent d’un voyage entre Paris et Montréal (Canada). Autre outil polluant : l’indispensable pour faire sa lessive. Le lave-linge est en effet une machine qui rejette jusqu’à 275 kg de gaz carbonique. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui du réfrigérateur, qui peut produire jusqu’à 200 kg de gaz à effet de serre. Le téléviseur, qui rejette jusqu’à 350 kg de CO2, est lui encore plus polluant.

