Environnement : Bruno Le Maire veut augmenter le malus des acheteurs de SUV

Les SUV font partie des véhicules qui émettent le plus de CO2. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, veut taxer ces voitures les plus polluantes. "Ça ne sert à rien que des millions de consommateurs fassent des efforts pour avoir des véhicules qui émettent peu de CO2, si c'est pour que ce soit perdu par des véhicules qui émettent beaucoup de CO2. (...) C'est une question d'efficacité, et puis c'est une question de justice", a indiqué le ministre.

Favoriser l'achat de véhicules hybrides

Le malus est plafonné à 12 500 € et pourrait être relevé à 20 000 € pour les plus gros émetteurs. En réalité, seulement quelques modèles luxueux sont concernés. De 2008 à 2018, les ventes de SUV sont passées de 8 à 32%, alors pour les députés écologistes, la mesure va dans le bon sens. L'argent récolté permettrait d'aider les Français pour qu'ils se tournent vers des véhicules hybrides.

