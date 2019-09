ENQUÊTE FRANCE 2. Le business caché d'Happytal, la société qui renfloue les caisses des hôpitaux

Happytal, c’est le leader de la conciergerie d’hôpital. Des polos roses qui rendent aux patients hospitalisés de petits services, contre rémunération : paniers de légumes, livraison de journaux ou séance de massage… Depuis 2013, cette société privée de 400 salariés a signé des contrats avec une centaine d’hôpitaux en France, qui lui versent un abonnement en échange de ses services.

Mais nous avons découvert une autre activité d’Happytal, qui renfloue les caisses des hôpitaux. La mère d’Eliane Evard l’a appris à ses dépens, pendant une hospitalisation à Cannes l’an dernier, avant son décès à 89 ans. Elle était installée en chambre individuelle pour raisons médicales (comme l’atteste un certificat du service cardiologie), quand elle a reçu la visite d’une concierge d’Happytal. “Elle a demandé à ma mère si elle avait une mutuelle, si elle était d’accord pour cette chambre, etc.” raconte sa fille Eliane. “Et elle lui a demandé de signer un papier.”

Une signature… pour une facture de 900 euros

Ce papier que la mère d’Eliane a signé, c’est une demande de chambre individuelle, qui va permettre à l’hôpital de la facturer - et à Happytal de prélever une commission. Car la chambre simple reste gratuite tant que c’est l’hôpital qui décide de vous l’attribuer. Mais si c’est vous qui en faites la demande, l’hôpital peut vous la facturer : en moyenne 50 euros par jour, non pris en charge par la sécurité sociale.

“On reçoit cette facture de 900 euros,” reprend Eliane. “Si la concierge avait dit : ‘je vous donne ce papier à signer parce que vous êtes d’accord pour payer la chambre’, ma maman, malgré son état, aurait réagi !”

Contactés, Happytal et le centre hospitalier nous ont répondu que le personnel médical l’avait jugée “apte” à être démarchée, que “l’âge n’est pas un critère de faiblesse”, et que seulement “0,6% des dossiers” donneraient lieu à réclamation. Selon nos calculs*, la facturation des chambres simples rapporterait environ 1,5 million d’euros par an à l’hôpital de Cannes.

Des signatures qui valent des millions

Si ces signatures de patients récoltées par Happytal sont lucratives pour les hôpitaux, très peu d’établissements ont accepté de nous communiquer les recettes engendrées. Au centre hospitalier d’Orléans, l’un des rares à nous répondre, la facturation des chambres individuelles a doublé depuis que la direction fait appel aux services d’Happytal : de 2,5 millions d’euros en 2016 à 5,2 millions en 2018 ! A Paris, Happytal rapporterait 2 millions d’euros annuels à 4 hôpitaux, dont plus d’un tiers reviendrait à la société privée, selon la Commission Médicale d’Etablissement de l’AP-HP.

Nous avons rencontré des salariés qui ont quitté Happytal, pour certains après plusieurs années de collaboration. Ils ont choisi de témoigner anonymement, pour éviter tout conflit avec leurs nouveaux employeurs. Selon eux, la signature d’un maximum de chambres individuelles serait un des principaux objectifs assignés aux concierges d’Happytal. “C’est ce qui a été le plus contrariant pour moi,” témoigne l’une d’eux. “On m’a dit : ‘c’est une conciergerie, le but c’est d’apporter du bien-être, de la bienveillance’, et on nous dit ‘en fait il va falloir aller en chambre faire signer des demandes individuelles, parce que c’est ça qui fait gagner de l’argent à Happytal.’” Elle affirme que lors du démarchage en chambre, le but était d’obtenir “la signature du patient, à tout prix.”

Des plaintes à la Répression des Fraudes

Car les salariés sont jugés sur le nombre de chambres signées. Un graphique interne que nous nous sommes procuré compare les résultats de chaque concierge en une semaine. Avec un commentaire acerbe d’un manageur : “Je me pose des questions sur les performances de [X] : 1 signature en 4 JOURS ! On en reparle à ma prochaine visite...”

“Oui,” abonde un autre ancien concierge, “il y avait une pression pour en signer toujours plus, pour voir le plus de personnes possible, parce que chaque personne qu’on ratait, pour eux c’était de la facturation en moins.”

Saisie de plaintes de patients, la Direction de la Répression des Fraudes (DGCCRF) nous a confirmé mener des contrôles sur Happytal et ses méthodes. A Paris, comme l’a révélé le journal Le Monde, c’est le corps médical qui s’interroge.

Je ne suis pas sûre que quand vous avez 80 ans et que vous venez pour une maladie quelconque, vous ayez la lucidité de vous dire : “Happytal n’est pas l’hôpital.” La confrontation entre un patient en état de fragilité et quelqu’un qui veut lui vendre quelque chose, ça n’est pas un rapport contractuel à égalité. Dr Anne Gervais, Vice-Présidente - Commission Médicale d'Etablissement de l'AP-HP à L'œil du 20 heures

Happytal a refusé nos demandes d’interview. Par écrit, un porte-parole précise que tous ses concierges signent une charte éthique, dans laquelle ils s’engagent à fournir une “information loyale et complète”, et à “respecter le choix du patient”.

A l’issue de notre enquête, la direction des Hôpitaux de Paris nous a annoncé sa décision de ne pas renouveler ses contrats avec Happytal. Après deux ans d’expérience, 9 hôpitaux se passeront bientôt des polos roses et de leurs services.

__________________

* Par courriel, l'hôpital de Cannes nous a indiqué que la facturation des chambres particulières représentait 1% des recettes totales de l'établissement, qui s'élevaient en 2014 à 166 millions d'euros selon la Cour des Comptes. Contactée, la direction n'a pas souhaité communiquer de chiffres plus précis.