Énergie : de nombreux foyers peinent à bien isoler leur logement

Depuis deux ans, Francine et Christian Jeannot vivent dans ce qu'on appelle une passoire thermique, dans un petit village de la Creuse. Dans une maison de 60 mètres carrés, que cela soit les combles, les fenêtres ou les portes, ils sont mal isolés. La chaleur s'échappe et cela provoque de l'humidité. Pour isoler la fenêtre et se protéger du vent, Francine Jeannot a trouvé une solution temporaire : elle fixe une plaque derrière les volets.

De nombreuses passoires thermiques dans la Creuse

La nuit, le couple doit dormir avec jusqu'à six couvertures pour ne pas avoir trop froid. Et alors qu'il n'y a que deux chauffages d'appoint, la facture s'avère salée : 238 euros par mois d'électricité. Grâce au soutien d'une association, le couple pourrait bénéficier d'une aide de 20 000 euros pour mener des travaux d'isolation. Dans la Creuse, deux tiers des maisons ont plus de 40 ans. Elles seraient des passoires thermiques.