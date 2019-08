Écologie : les flocons de neige contiennent... du plastique

L'arctique, une terre sauvage et préservée en apparence, car désormais, sur la banquise, il neige du plastique. "En creusant la banquise, on a pris des échantillons de glace sur plusieurs époques, depuis qu'il existe une calotte glaciaire. C'est la première fois que l'on peut montrer au monde la présence de plastique dans la glace", indique Alessandra d'Angelo, scientifique à l'université de Rhode Island.

Un risque sanitaire ?

"Nous voyons du plastique de taille et de couleur différentes. Nous ne connaissons pas encore sa composition, mais pour nous, c'est comme recevoir un coup de poing au visage. Voir cet endroit merveilleux pollué par un élément complètement étranger à la nature, c'est un choc", explique Brice Loose, scientifique en chef du projet du passage nord-ouest. En cause, les activités humaines et la surpêche. Les nanoparticules sont transportées par le vent puis déposées sous forme de neige. Du plastique détecté dans l'arctique, mais aussi dans les Alpes. Les scientifiques s'inquiètent du risque sanitaire.

