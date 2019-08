Dordogne : une manifestation contre un projet d'éoliennes rassemble 450 personnes

Des habitants et des élus s'opposent à l'installation de cinq éoliennes.

Plus de 450 personnes se sont rassemblés samedi 24 août pour exprimer leur refus au projet d'éoliennes dans la forêt de la Double, à l'ouest de Périgueux (Dordogne), selon France Bleu Périgord. Elles contestent l'installation de cinq éoliennes de 182 mètres de haut sur les communes de Parcoul-Chenaud et de Saint-Aulaye-Puymangou, où avait lieu le cortège.

Dans la foule, des habitants des deux communes étaient accompagnés de plusieurs maires et de conseillers départementaux. La manifestation était organisée par l'association Asso3D (Défense du val de Dronne et de la Double). Une pétition a recueilli des avis défavorables à 94% et 28 conseils municipaux ont voté des décisions contre le projet, selon le représentant de l'association, Thierry Bonne. Asso3D réagissait à la décision du préfet de la Dordogne "d'accorder prochainement les deux dernières autorisations nécessaires au projet de cinq éoliennes", indique l'association.

Selon les opposants au projet, les éoliennes risquent de dégrader le paysage, de menacer la biodiversité et de diffuser des infrasons et des ultrasons néfastes pour la santé. "Les éoliennes en Dordogne vont changer le flux migratoire des palombes, on aura plus le même passage de gibiers qu'on avait", a souligné Jean-Jacques, chasseur de palombes.