Dépôts sauvages : un maire en colère rapporte les sacs poubelles à son propriétaire

Coup de colère du maire de Saint-Père-sur-Loire, dans le Loiret. Excédé par le dépôt sauvage de déchets d’un habitant, il a pris les choses en main et a décidé de renvoyer les sacs poubelle dans son jardin, avec un message très clair.

En 24 heures, son coup de gueule a été vu et partagé des milliers de fois. Patrick Foulon rapporte pas moins de 12 sacs poubelle à son propriétaire, un habitant d’une commune voisine qui les a déposés dans la nature, en laissant à l’intérieur des preuves de son identité. Si le maire est en colère, c’est que dans sa commune d’un millier d’habitants en bord de Loire, le problème des dépôts sauvages est récurrent.

Une amende de 135 euros

Au bar-tabac du village, le premier édile a gagné en notoriété : tout le monde a vu la vidéo et l’initiative trouve un écho favorable. Saint-Père-sur-Loire (Loiret) dispose de deux agents municipaux. Trois fois par semaine, ils font le tour de la commune et trouvent de quoi remplir un camion benne tous les mois. En plus d’avoir récupéré ses ordures, le contrevenant s’est vu infliger une amende de 135 euros.