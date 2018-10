Côte d'Azur : le mois d'octobre le plus chaud depuis 60 ans

Sur une plage de Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), les vacanciers se baignent encore en cette fin du mois d'octobre. Ils sont nombreux à profiter de la mer à cette période. Quand la France a froid, c'est ici qu'il faut revenir. "J’ai dû revoir la garde-robe en arrivant ici, je n'avais emmené que des pulls", explique cette vacancière. La mer est "délicieuse", selon les dires d'une autre vacancière, les pieds dans l'eau.

Une douceur automnale surprenante

Un soleil au zénith, une température de l'eau à 21 °C, c'est le bonheur. Cette famille anglaise, qui vient d'arriver de Manchester (Royaume-Uni), vit un véritable choc thermique. "On porte des manteaux en Angleterre, il fait vraiment froid", soulignent-ils. Pour les habitués, c'est chaque fois le même plaisir. "L'eau est très chaude, je me baigne depuis le mois de juin", raconte une riveraine de Juan-les-Pins. Même ici, cette douceur automnale surprend. L'année 2018 est la plus chaude sur la Côte d'Azur depuis soixante ans.

Le JT

Les autres sujets du JT