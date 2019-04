Consommation : nettoyer sa maison au naturel

Savon noir, acide citrique, vinaigre blanc ou bicarbonate de sodium, ces produits naturels fleurissent désormais sur nos rayons. Pas un jour sans que ce droguiste n'en vende. Cette cliente a totalement abandonné ses produits d'entretien industriels depuis un an. "Je nettoie quasiment toute ma maison avec le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc", explique-t-elle. La promesse : des produits plus écologiques, comme le confirme une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

Attention aux mélanges maison

Il y a cinq fois plus de composés volatiles dans l'air après l'utilisation de certains nettoyants industriels par rapport aux artisanaux. Mais attention aussi aux mélanges maison. Avec un coût de moins d'un euro, ces produits faits maison sont vraiment rentables. Quel que soit le produit, il est important de toujours respecter les doses conseillées. Et après le ménage, bien aérer son logement pendant trente minutes au moins.

