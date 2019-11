Changement climatique : l'ONU alerte sur le niveau d'émission de gaz à effet de serre

C'est un nouveau constat alarmant qu'a formulé l'ONU mercredi 27 novembre. Pour l'organisation, plus le temps passe et plus les efforts à accomplir pour limiter la crise climatique seront importants, au risque de devenir insurmontables. Sur le plateau du 12/13, Jean-Christophe Batteria livre son analyse.