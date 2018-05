Ce qu'il faut savoir des risques liés à l'utilisation du "slime", cette pâte gluante dont raffolent les enfants

Plusieurs cas d'atteintes cutanées ont été rapportés aux agences de surveillance sanitaires.

Attention, ce jeu peut se révéler dangereux. Les autorités sanitaires alertent, vendredi 4 mai, sur les risques liés à l'utilisation du "slime", une pâte visqueuse colorée prisée par les enfants. "Des ingrédients utilisés pour la fabrication maison contiennent des substances chimiques toxiques", prévient l'Agence de sécurité sanitaire dans un communiqué.

Le "slime" est vendu en kits dans les magasins de jouets, ou fabriqué à la maison à partir de produits tels que de la colle à papier et de la lessive, grâce à des tutoriels disponibles sur internet. "Plusieurs cas d'atteintes cutanées en lien avec la fabrication et la manipulation de "slime" maison ont été rapportés à l'Anses par les centres antipoison, le réseau de vigilance en dermato-allergologie Revidal-Gerda et le réseau AllergOS", écrit l'agence.

Franceinfo vous donne quelques conseils pour ne prendre aucun risque avec cette pâte à malaxer.

Qu'est-ce que je risque ?

Plusieurs cas d'atteintes cutanées en lien avec la fabrication et la manipulation de "slime" maison ont été rapportés aux autorités sanitaires françaises.

Deux cas de sévères brûlures ont également été rapportés, au Royaume-Uni puis aux États-Unis (liens en anglais). Des jeunes filles ont eu les mains pelées, d'un rouge très vif, après avoir été en contact avec le "slime", relate Allodocteurs.

La manipulation de lessives, de produits détergents ou de colles en grande quantité, de manière répétée et prolongée, peut être également à l’origine de d'inflamations sévères de la peau.Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses)dans un communiqué

Ces produits contiennent tous des conservateurs allergisants ou irritants, explique l'Anses. Plusieurs cas d'atteintes de la peau et des ongles (brûlures, rougeurs, eczéma, démangeaisons), ont par ailleurs été observés par les réseaux de surveillance. Par ailleurs, l'utilisation de colles dans certaines recettes disponibles sur internet "expose les consommateurs, et surtout les enfants, à des solvants dont certains peuvent provoquer des irritations des yeux, des voies respiratoires et sont toxiques pour le système nerveux central", poursuit l'agence.

Du côté des colorants, utilisés pour la fabrication de "slime" maison, ils "ne sont pas tous de nature alimentaire ou destinés à être en contact avec la peau", alerte l'agence.

L'acide borique, ou borax, utilisé pour rendre la pâte élastique, peut également provoquer des brûlures. "Très concentré, l'acide borique peut servir de détergent", explique à Allodocteurs la dermatologue Séverine Lafaye.

Que faire en cas de brûlures ?

Si une brûlure à l'acide borique survient, il faut "appliquer du gras", comme de la Biafine, conseille Séverine Lafaye. En cas de cloques, la dermatologue préconise de "percer le toit des bulles, ce qui va créer une sorte de pansement". La peau mettra alors plusieurs semaines à cicatriser et la brûlure pourra laisser des traces permanentes.

La Direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) invite par ailleurs les parents à veiller au respect des précautions d’emploi qui accompagnent les kits de "slime" vendus au grand public. Sur quinze prélèvements effectués, précise la direction, deux kits contenaient une teneur en bore supérieure à la limite autorisée et ont d'ores et déjà été retirés du marché et rappelés.

Comment jouer avec le "slime" en toute sécurité ?

Que faire alors pour laisser ses enfants jouer sans qu'ils ne se brûlent les mains ? "Si l'on utilise des petites fioles de collyre il n'y a aucun risque", poursuit Séverine Lafaye. Servant à soigner la conjonctivite, ce traitement ne contient que 3% d'acide borique, une dose suffisamment diluée pour écarter la probabilité de brûlure.

Remplacer l'acide borique par une autre substance, comme de la lessive pure, n’est pas non plus conseillé. "Cela peut générer des allergies de contact, un type d'eczéma sévère", prévient la dermatologue, qui conseille de protéger les enfants en leur faisant porter des gants.

Dans ce contexte, quelle recette utiliser pour la fabrication de la pâte ? Le journal La Croix conseille d'opter pour une fabrication "sans colle ni détergent", ou d’opter pour les coffrets, qui sont contrôlés par les agences de surveillance des produits destinés au grand public. "Sans danger, ces pâtes-là ne collent pas et ne tachent pas les vêtements", ajoute le quotidien catholique.