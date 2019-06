Canicule : redoublez d’astuces pour refroidir votre maison !

Soleil de plomb à Nemours. Alors que le thermomètre affiche 32 degrés, Marie-Annick Valle fait tout pour garder sa maison au frais et offrir à ses deux enfants en bas âge un environnement le moins chaud possible. Rideau occultant, serpillère mouillée sur le sol, brumisateurs et ventilateurs : tous les moyens sont bons pour contrer la canicule.

Et ses techniques portent leurs fruits : la température intérieure de la maison de Marie-Annick ne dépasse pas les 25 degrés. Un chiffre tout à fait raisonnable en ce début d’été caniculaire.