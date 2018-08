Canicule et grossesse : attention aux infections urinaires !

Les femmes enceintes ne perçoivent pas toujours les premiers signes d'une infection urinaire or si elle s'étend aux reins, il y a un risque d'accouchement prématuré.

"Nous voyons arriver beaucoup d'infections urinaires avec des risques de pyélonéphrite, c'est-à-dire d'atteintes des reins qui peuvent être graves", s'inquiète le Dr Thierry Harvey, chef de service de la maternité des Diaconesses à Paris. En cette période de canicule, le gynécologue-obstétricien rappelle l'importance d'une bonne hydratation pour les femmes enceintes. Elles doivent boire beaucoup, quitte à aller souvent aux toilettes...

Douleurs en bas du dos à droite : allez à la maternité !

"Le problème, c'est que la grossesse masque souvent les premiers signes de l'infection urinaire car l'envie d'uriner fréquemment est devenue banale et la sensation de brûlure lors de la miction n'est pas toujours présente", explique le Dr Harvey. Les germes peuvent alors s'installer.

Les femmes enceintes doivent vraiment s'alerter en cas de fièvre et de douleurs en bas du dos à droite. "En général, l'utérus appuie plus sur le côté droit, et donc sur le rein droit : cela peut être le symptôme d'une pyélonéphrite", poursuit l'obstétricien, "il faut alors aller en urgence à la maternité car cette infection rénale peut entraîner un accouchement prématuré !". Trop de femmes enceintes ne consultent pas ou trop tardivement car elles ont cru à un simple mal de dos, fréquent pendant la grossesse.

Et enceinte ou pas, tout le monde doit faire attention à boire suffisamment, rappelle le chef de service qui constate parmi ses équipes un autre risque lié au manque d'hydratation : la colique néphrétique, c'est-à-dire la présence d'un calcul dans l'appareil urinaire.