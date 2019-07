Cancer : de plus en plus de femmes touchées

Entre 1990 et 2018, les cancers des poumons (+5,3%), du pancréas (+3,8%) et du foie (+3,5%) ont augmenté chez les femmes. Auparavant, les hommes étaient plus souvent frappés par ces maladies. Les incidences de ces cancers sont désormais plus élevées chez la femme que chez l’homme."Si la situation ne bouge pas, on peut craindre que le cancer du poumon soit la première cause de mortalité par cancer chez la femme, alors que c’était un risque modeste il y a encore 20 ans", prévient le professeur Norbert Ifrah, président de l’Institut national du cancer.

Tabac et alcool

Cette augmentation s’explique par le changement de comportement des femmes concernant l’alcool et le tabac. Il y a toutefois quelques raisons d’espérer. La mortalité des femmes touchées par le cancer du sein est en baisse (-1,3% par an). Pour le cancer du col de l’utérus, cette baisse est supérieure à 2% par année, avec un bémol chez les femmes qui ont entre 50 et 60 ans : elles rechignent à se faire dépister et sont donc plus touchées que les autres tranches d’âge.

