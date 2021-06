Bretagne : la région fait face aux émissions d'ammoniaque, dangereuses pour la santé

La Bretagne ne couvre que 5 % du territoire, et elle est pourtant la région française qui émet le plus d'ammoniaque. Il s'agit d'un gaz principalement d'origine agricole, qui provient en grande partie des déjections des animaux. En Bretagne, la concentration d'élevage intensif est forte. L'association Airbreizh est chargée de surveiller la qualité de l'air. L'ammoniaque forme des particules fines dangereuses pour la santé.



67 000 morts prématurées par an

Pour le président de l'association, Alain Laplanche, les calculs ne prêtent pas à l'optimisme. "On constate que les émissions d'ammoniaque en Bretagne ne baissent pas comme on pourrait s'y attendre, mais au contraire, elles stagnent, voire elles augmentent très légèrement", affirme-t-il. L'ammoniaque pose question. Selon une récente enquête, ce gaz contribuerait en partie à 67 000 morts prématurées, chaque année en France. L'Agence de maîtrise de l'énergie recommande aux éleveurs plusieurs pratiques pour diminuer l'émission d'ammoniaque : choisir des engrais moins émissifs, laisser les animaux plus longtemps au pâturage, et ajuster leur alimentation.