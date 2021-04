Antilles : les sargasses envahissent les côtes en Martinique et en Guadeloupe

En Martinique et en Guadeloupe, les sargasses envahissent les côtes atlantiques. Des bancs d'algues recouvrent les plages jusqu'à les rendre inaccessibles. Un système de ramassage s'est donc mis en place.

Des algues brunes pestilentielles recouvrent le bleu paradisiaque des lagons, comme à Saint-Félix, en Guadeloupe. Depuis le week-end du samedi 17 au dimanche 18 avril, le territoire fait face au retour des sargasses, que les pêcheurs redoutent. Mais ce fléau ne touche pas que les pêcheurs. "On est obligés de passer dedans, et ça nous fait quelques réactions allergiques au niveau des jambes. Et après (...), ça va nous empêcher de naviguer, les sargasses vont se coincer dans nos dérives, nos ailerons", confie un jeune homme rencontré par les équipes de France Télévisions.



Une odeur difficile à supporter

Cette invasion est observée dans toutes les Antilles. Les sargasses ont fait leur apparition en Martinique, il y a quelques jours. Cependant, cette situation n'a pas découragé les baigneurs. "Il y a quinze jours, il n'y avait absolument rien (...). C'est la première fois que nous voyons une chose pareille", admet toutefois une habitante. Autre désagrément provoqué par ces algues : les odeurs sont difficiles à supporter pour les habitants. Les pouvoirs publics tentent, tant bien que mal, d'éradiquer ce fléau à l'aide d'un bateau, surnommé le Sargator.