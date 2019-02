Allergies : le sud de la France en alerte rouge

Chaque année, pour les personnes allergiques, dès que le pollen pointe le bout de son nez, les ennuis sérieux commencent. C'est la douceur hivernale, qui règne actuellement en Méditerranée, qui a signé le grand retour du pollen. C’est essentiellement le pollen de cyprès qui a été poussé par le vent et a déjà colonisé onze départements du sud-est de la France. Partout, le risque allergique y a atteint son seuil maximal. Dans l'Hérault, près de Montpellier, depuis le début du mois de février, cette pharmacie a vu ses ventes de médicaments contre les allergies augmenter de 30%.

Les pollens de graminées suivent

Pour traiter durablement les allergies, une consultation chez un spécialiste s'impose. Dans le cabinet d’une allergologue, depuis une quinzaine de jours, les symptômes décrits se suivent et se ressemblent. Pour une patiente, la gêne au quotidien était devenue difficile à gérer. Le pollen de cyprès est pile à l'heure sur le calendrier cette année. Il fait traditionnellement son entrée début février dans le sud de la France, et cette année encore, il ne manque pas de piquant. La saison des allergies ne fait que commencer. Après les pollens de cyprès qui séviront jusqu'en avril, les pollens de graminées prendront le relais dès le mois de mai, et avec eux leur traditionnel lot de rhumes des foins, tout aussi urticants.

Le JT

Les autres sujets du JT