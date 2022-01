Alimentation : une association de consommateurs révèle un fossé entre ce qui est indiqué sur l’emballage et la réalité du produit

L’association CLCV a passé au crible près de neuf-cents produits en cinq ans, et les résultats sont stupéfiants, sur le fossé entre ce qu’il y a marqué sur l’emballage et la réalité du produit, comme ces steaks de soja qui n’en contiennent pratiquement pas. Alors comment ne pas se faire avoir ?

Des emballages qui attirent l’œil, mais qui ne tiennent pas toujours leurs promesses. Pour savoir ce que contiennent exactement les produits, il faut savoir décrypter les étiquettes. Un réflexe loin d’être évident pour les consommateurs, pour qui la liste "est trop longue". Passer au crible neuf-cents emballages et étiquettes, c’est ce qu’a fait une association de consommateurs pendant cinq ans.

Revoir l’information fournie aux consommateurs

Parmi les mauvais élèves, on trouve un smoothie, qui ne ressemble pas vraiment à ce qu’il annonce. "On n’a que des belles myrtilles et des belles framboises sur l’emballage, alors que quand on regarde la composition, plus de la moitié de la recette, c’est de la pomme et de la banane", observe Lisa Faulet, responsable alimentation CLCV. Ou encore ces raviolis au bœuf qui ne contiennent que 4 % de viande. CLCV a demandé aux industriels de revoir l’information fournie aux consommateurs. Sur dix-huit produits épinglés depuis cinq ans, seuls deux étiquetages ont été modifiés.