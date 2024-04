Enquête "Il y a un vrai danger de santé publique" : le journaliste Etienne Jacob a infiltré plusieurs sectes du "bien-être"

"La France des gourous : journal d'un infiltré", c'est le livre publié par le journaliste du journal Le Figaro Etienne Jacob. Ces derniers mois, il a infiltré plusieurs sectes dont celles dites "du bien-être" et a pu constater l'essor de dérives sectaires dans le domaine de la santé notamment.

Dans un enregistrement tourné en mai 2023, on peut notamment entendre Etienne Jacob chanter autour de la grande manitou du manger cru, Irène Grosjean, avec d’autres patients subjugués lors d’un stage à Névache, dans les Hautes-Alpes. Popularisée par des vidéos qui totalisent des millions de vus sur internet, Irène Grosjean c’est une promesse et un business. La promesse de guérir des pires maladies en se purgeant et en ne mangeant que du cru. Un Business en achetant ses produits et en participant à ses stages.

"Pour arriver à participer à un stage d'Irène Grosjean on va débourser pratiquement un Smic, trajet compris, rapporte Etienne Jacob, donc on a des personnes qui sont déjà conquises par son discours", assure-t-il. "Moi ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir qu'on a des personnes pleines d'espoir qui ont des maladies chroniques, des nodules cancéreux, et qui viennent en espérant pouvoir soigner ça en mangeant cru, en se purgeant et en se soignant éventuellement avec des plantes", ajoute-t-il.

"La France des gourous : journal d’un infiltré", un livre d’Etienne Jacob, édition du Rocher (ETIENNE JACOB - EDITION DU ROCHER)

Mise en danger

Pendant plusieurs semaines, Etienne est effectivement allé au bout de la logique Il s'est purgé, a perdu du poids et absorbé les arguments d’Irène Grosjean et ses lieutenants qui rejettent la médecine traditionnelle, les médicaments et autres vaccins. "Sur les stages où je suis allé, je me suis rendu compte que des personnes avaient déjà perdu beaucoup de poids en l'espace d'une semaine. Pour elles c'est normal : on reprendra du poids plus tard, se disent-elles", raconte Etienne.

"On en sort carencé, on en sort avec la peur de la nourriture, on en sort parfois malade parce que les purges à l'huile de ricin c'est quand même violent pour le corps, vous vous videz entièrement." Etienne Jacob, journaliste à franceinfo

"Pour moi il y a un vrai danger de santé publique", dénonce le journaliste. Durant son stage, le journaliste est même sorti de son rôle et est intervenu pour aider une patiente qui perdait totalement ses forces. Des familles françaises et belges accusent la mouvance Irène Grosjean d’avoir indirectement provoqué la mort de leurs proches par "abstention ou abandon de soins".

Point commun des victimes : un état de faiblesse psychologique, la crainte des traitements et l’isolement progressif, explique Pascale Duval, porte-parole de l’association UNADFI, qui lutte contre les sectes. "Quand elle vient d'entendre qu'elle était atteinte d'une maladie grave, une personne peut être attirée par quelqu'un qui lui dis 'moi j'ai une solution qui est complètement indolore pour laquelle tu n'auras pas d'effet secondaire et en plus je te promets la guérison'," avance-t-elle.

"Qu'est-ce que le consentement quand vous êtes sous emprise ? C'est ça la vraie question." Pascale Duval, porte-parole de l’association UNADFI à franceinfo

Depuis 2016 et jusqu’à la crise du Covid, les signalements pour dérives sectaires auprès des services de l’Etat ont doublé avec plus de 4 000 signalements, dont 600 concernaient le crudivorisme.

Des chiffres qui sous-estiment totalement le regain ces dernières années des sectes "New Age" estiment les associations de défense des familles.