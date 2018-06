Voile : l'exploit d'un Breton de 12 ans

Des fumigènes et sur la jetée la fierté d'une maman, car ce marin arrivé à bon port sur cet Optimist n'a que 12 ans. Tom Goron vient de battre un record de traversée de la Manche en solitaire en Optimist. Sans trembler une seule seconde, ce jeune skipper breton vient de parcourir d'une traite 111 kilomètres entre l'île de Wight, au sud de l'Angleterre et Cherbourg (Manche), en seulement 14 heures et 21 minutes.

La motivation plus forte que tout

Tom a été épaulé par son père sur un autre voilier à quelques mètres, durant toute sa traversée, un brin mouvementée. "Après cinq heures, il était très malade et il voulait arrêter", explique son père, mais sa motivation a eu raison du mal de mer. Le rêve de cette jeune célébrité est de prendre un jour la relève de François Gabart, vainqueur de la route du Rhum et du Vendée Globe. En attendant, ce jeune prodige est inscrit aux championnats de France de voile légère, dans une semaine à peine.

Le JT

Les autres sujets du JT