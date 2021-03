Violence : comprendre le passage à l'acte chez les jeunes

La violence d'adolescents, parfois très jeunes, choque et interpelle. Cette violence est souvent préméditée. Alisha, une jeune fille de 14 ans retrouvée morte après avoir été battue et noyée, en est la dernière victime. Mais comment expliquer une telle explosion d'affaires ces dernières semaines ? Selon les psychologues, cette période de la vie rend les jeunes plus angoissés et anxieux. Ils se montrent plus agressifs envers eux-mêmes et les autres.

Un cocktail explosif

La crise sanitaire aurait aussi des répercutions sur leur comportement. "Chez les adolescents, encore plus !", assure Jean-Luc Aubert, psychologue clinicien. "D'autant qu'à leur âge, il y a une recherche de repères à l'extérieur, de contacts à l'extérieur, qu'ils ne peuvent pas faire. Donc ça accumule encore des tensions, des frustrations qui peuvent s'ajouter à l'état anxieux normal. Et ça peut s'ajouter davantage encore sur les personnalités fragiles. Cela peut faire parfois des cocktails très explosifs." Une quarantaine de mineurs sont mis en cause chaque année pour homicide ou tentative d'homicide.