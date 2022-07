Vienne : un bassin mobile pour apprendre à nager aux enfants

France 3 Poitou-Charentes, A.-M. Baillargé, L. Gautier, J. Etienne

Dans la Vienne, la commune de Vernon a trouvé une solution pour apprendre à nager à ses enfants : installer une piscine mobile et démontable près d'une école ! Reportage sur place.

Tout commence par de petits exercices, sous l'œil attentif de la conseillère pédagogique. Pour lutter contre les noyades chez les enfants, la commune de Vernon (Vienne) a investi dans un bassin mobile jusqu'au mois de septembre prochain. Depuis le 15 juin, les élèves de l'école maternelle et primaire s'initient à la natation. "On a travaillé trois fondamentaux de la natation, à savoir l'immersion, (…) l'impulsion par rapport au bord de la piscine, (…) et là ils sont en train d'essayer de se déplacer sur le dos", explique Audrey Hugonaud-Fayolle, conseillère pédagogique.

Les communes rurales, souvent éloignées des piscines

Les enfants, par groupe de six, ont réussi à vaincre la peur de l'eau. "J'avais un peu peur que l'eau rentre dans mon corps, mais dès que je suis allée dans l'eau j'ai su que ça ne rentrait pas, alors je n'ai pas eu peur", confie une jeune apprenante. Le bassin éphémère de dix mètres sur cinq est situé tout près de l'école. Une solution pour les communes rurales, souvent trop loin des piscines municipales. L'investissement a coûté 25 000 euros à la ville de Vernon.