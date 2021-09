VIDEO. Islande : comment les garçons apprennent en classe à être plus doux et les filles plus confiantes

Islande : comment les garçons apprennent en classe à être plus doux et les filles plus confiantes

Des garçons plus doux et des filles plus confiantes : des principes éducatifs qui bousculent tous les stéréotypes de genre. Une idée qui a fleuri il y a plus de trente ans dans la tête de Margrét Pála Ólafsdóttir. Directrice d’une école maternelle en Islande à cette époque, elle constate que la mixité empêche chaque sexe de développer toutes ses compétences.

"Les filles regardent les garçons et se disent : ''Ils courent et crient… Je ne peux pas faire ça, je dois être une vraie fille…' Et à l’inverse, les garçons regardent les filles et se disent : 'Elles chantent, donnent la main à la maîtresse, papotent tout le temps. Je ne veux pas faire comme ça, je veux être un vrai garçon'", explique la fondatrice et présidente des écoles Hjallastefnan au magazine "Nous, les Européens" (replay).

"Faire des hommes et des femmes plus capables de se rencontrer et de se comprendre"

"C’est vrai que leurs esprits et dans notre société, l’idée qu’on se fait de chaque genre est encore très étriqué. D’où l’idée de séparer garçons et filles, pour mieux se retrouver", précise l’éducatrice. Chaque jour, les enfants partagent une heure de jeux en commun dans la grande cour de l’école.

"Le but est de faire de ces garçons et filles des hommes et des femmes plus capables de se rencontrer et de se comprendre, parce que c’est ce que nous voulons pour la société, explique Margrét Pála Ólafsdóttir. Nous avons besoin de femmes fortes, mais aussi attentionnées. Et nous avons besoin de garçons attentionnés aux autres, et aussi rapides et prenant des initiatives."

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".