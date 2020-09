VIDEO. Des chercheurs américains précisent les dégâts causés par les écrans sur le cerveau des enfants

Que se passe-t-il dans le cerveau des accros aux écrans ? Une consommation numérique excessive peut-elle en modifier la structure ? Treize ans après la création du premier iPhone, les chercheurs commencent à peine à travailler sur ces questions. Pour y répondre, le gouvernement américain finance la plus vaste étude jamais réalisée sur les effets des écrans sur le cerveau des plus jeunes. Onze mille enfants seront suivis entre leurs 9 ans et leurs 19 ans. Vingt-deux centres de recherche sont mobilisés sur tout le territoire des Etats-Unis.

Un vieillissement accéléré du cortex ?

Au Centre de recherches sur le cerveau de Tulsa, en Oklahoma, les neurologues Florence Breslin et Martin Paulus n'en sont qu'au début de leurs recherches. Ils veulent rester prudents dans leurs conclusions. Mais leur première découverte est explosive : chez les enfants qui utilisent beaucoup les écrans, le cortex vieillirait plus vite.

Des problèmes de comportement ?

Le cortex, c'est cette zone cérébrale qui régit le langage, la mémoire ou encore la conscience. A mesure que l'on vieillit, son volume diminue – un processus parfaitement normal. Ce que cette étude a permis de découvrir, précise Martin Paulus, "c'est que l'utilisation des écrans chez les enfants accélère cette réduction du cortex – et en particulier l'utilisation des réseaux sociaux".

Ce processus s'accompagne souvent, poursuit le chercheur, de problèmes de comportement (exubérance, agressivité, tempérament "explosif"). Mais ce n'est pas tout.

Des facultés cognitives moins développées ?

Martin Paulus et Florence Breslin ont voulu mesurer les conséquences de cette réduction du cortex. Ils ont fait passer aux enfants des tests de langage, de mémoire ou de logique. Avec toutes ces données, les chercheurs ont pu évaluer les capacités d'apprentissage des enfants. Et leurs premiers résultats semblent préoccupants.

"Ce qu'on a découvert, expose Martin Paulus, c'est que les enfants qui utilisent le plus les écrans, et qui donc ont aussi une plus grande réduction du cortex, ont aussi des facultés cognitives moins développées que ceux qui utilisent peu les écrans."

Cette vaste étude doit se poursuivre jusqu'en 2027. Les Etats-Unis y ont investi 265 millions d'euros pour tenter de percer les mystères de notre dépendance aux écrans, et mieux connaître ses dangers.

Extrait de "Les drogués du numérique", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 10 septembre 2020.

