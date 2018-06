VIDEO. "C'est monté jusqu'à l'étranglement" : victime d'un fils tyrannique, une mère témoigne dans "Complément d'enquête"

"Ça a commencé quand il avait 11 ou 12 ans. Il me bousculait très, très fort. Ensuite, les histoires de devoirs, c'est devenu un cauchemar familial. J'avais le bras gauche… lacéré, raconte cette mère de famille en cherchant le mot juste, parce qu'il me griffait, il me pinçait, il me donnait des coups de poing dans ce bras."

Le 7 juin avec "Complément d'enquête", immersion dans des foyers où des enfants tyrans font la loi et sèment la terreur. Cette cadre supérieure divorcée, qui témoigne à visage caché, vivait seule avec son fils de 15 ans.

Contrainte à la séparation pour sa sécurité

Pour sa propre sécurité, elle va être contrainte à la séparation, le seul moyen de mettre un terme à des agressions quotidiennes de plus en plus violentes.

"C'est monté jusqu'à ce, que plusieurs fois, il y ait étranglement, confie-t-elle. Ça part comme ça, le geste hyper rapide, schlack… Je le regarde effarée, effrayée, après coup… et il me dit 'tu l'as mérité'."

Extrait de "Mon fils, ce tyran", un reportage à voir dans "Complément d'enquête" le 7 juin 2018.