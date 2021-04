Une crèche pas comme les autres qui se trouve au milieu de la forêt. À quelques kilomètres de Genève, en Suisse, prendre le petit déjeuner autour d'un feu de bois, jouer dans les arbres ou ramasser de la ciboulette, c'est le concept de cette éco-crèche développée par Viktorie. "J'ai grandi dans une petite ville et vraiment tous les jours après l'école, on était avec un groupe d'amis en train de découvrir la forêt, la rivière. On allait jouer pieds nus dans le ruisseau. Il faisait froid, j'avais les pieds rouges et c'était du bonheur", se souvient la directrice de l'Éco-crèche.

"La nature, c'est la vie"

"Il y a tout ce qu'il faut pour l'enfant, pour qu'il apprenne. Il a besoin de découvrir le monde à travers des éléments simples, à travers tout ce qui l'entoure", estime Viktorie. Le lieu est ouvert toute l'année et accueille jusqu'à 18 enfants de 30 mois à 4 ans, l'âge maximal en Suisse pour aller à la crèche. En fonction de la météo, l'accueil peut être annulé. Les enfants viennent en train depuis Genève et repartent en début d'après-midi, la crèche n'étant ouverte que jusqu'au déjeuner. "Ça fait 2 ans que notre fils est dans cette crèche et c'est un endroit absolument formidable, vraiment idyllique, il apprend énormément de choses", se réjouit la mère d'un enfant. Cet environnement permet aussi aux enfants d'apprendre à respecter la nature.

Les premières crèches dans la forêt sont nées en Suède dans les années 1950. Il y en a aujourd'hui plusieurs en Suisse. Celle de Viktorie existe depuis 2019 et s'adresse à tous les parents qui le souhaitent, y compris les Français.