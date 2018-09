Un bébé siège à l’Assemblée générale de l\'ONU !

Il s’agit de Neve, charmant bébé de 3 mois. Sur cette photo, sa mère, la première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern et son compagnon Clarke Gayford, présentateur à la télévision entourent la fillette.

C’est la première fois qu’une femme dirigeante amenait son bébé dans l’enceinte de l’ONU. Un symbole très fort dans un monde politique, encore très largement masculin… Y compris en France. Pendant que la Première ministre néo-zélandaise parlait à la tribune, son compagnon s’occupait de leur fille. Il a d’ailleurs pris un congé parental pour laisser la priorité à la carrière de sa femme.

Comme tous les invités, le bébé a eu le droit à un badge de "First baby" pour passer la sécurité. Il a eu le droit à un souvenir de sa visite : un body ONU.

Jacinda Ardern est, après la Pakistanaise Benazir Bhutto, la deuxième femme au monde à avoir un bébé tout en étant au pouvoir. Elle espère ouvrir la voie à d'autres femmes.

Sophie Power, Britannique âgée de 36 ans, avait participé, le dimanche 2 septembre 2018, à l'Ultra Trail du Mont-Blanc : 170 km pour 43 heures de marathon. Après 16 heures de course, la jeune femme avait marqué une pause pour allaiter son bébé.

Ayant finalement eu une place pour l'édition 2018 du trail, la Britannique avait alors affirmé qu'elle souhaitait " que cette politique change pour inciter davantage les femmes à se tourner vers l'ultra trail". "Si vous devenez maman, vous n'êtes pas obligée de changer de vie", a-t-elle ajouté.

#UTMB @UTMBMontBlanc 107 miles done. Took a while but reckon I was still fastest mum of a 3 month old baby. And possibly the only runner on the supply side at aid stations. Big thanks to my amazing coach @suttonelc for getting me there! pic.twitter.com/JMiBZUpGU6