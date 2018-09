Trop de temps passé devant l'écran nuit-il aux capacités intellectuelles des enfants ?

Les enfants qui passent plus de deux heures par jour devant des écrans ont, par ailleurs, de moins bonnes capacités cognitives que les autres, selon des travaux publiés dans the Lancet Child and Adolescent Health. L'un est-il la conséquence de l'autre ?

L'étude conduite par des chercheurs canadiens (Institut CHEO / Université d'Ottawa / Carleton University) a porté sur 4.520 enfants de 8 à 11 ans sur 20 sites à travers les États-Unis. En moyenne, ces enfants passaient 3,6 heures par jour le nez sur un écran – téléphone portable, tablette, ordinateur, télévision.

Après avoir analysé les résultats obtenus à divers tests cognitifs (portant sur le langage, la mémoire, la réactivité, la concentration...), l'étude conclut à une association statistique très nette entre le temps passé sur les écrans, le sommeil et les performances des enfants.

"Nous avons trouvé que plus de deux heures d'écran chez les enfants [est associée] à un mauvais développement cognitif", indique le Dr Jeremy Walsh de l'Institut CHEO du Canada. Il incite les pédiatres, parents, éducateurs et décideurs à limiter le temps d'exposition des enfants à l'écran et à faire du sommeil une question prioritaire.

Trop peu d'enfants bénéficient des conditions les plus favorables à leur développement

Selon les préconisations officielles canadiennes, les enfants devraient passer moins de 2 heures devant un écran. Ils devraient également profiter de 9 à 11 heures de sommeil chaque nuit, et pratiquer au moins une heure d'activité physique chaque jour. Les chercheurs notent que, sur la totalité des enfants participant à l'enquête, seuls 5% suivent les trois recommandations... tandis que 29% n'en suivent aucune.

La moitié seulement (51%) des enfants dorment suffisamment, 37% passent moins de 2 heures sur les écrans et 18% seulement pratiquent une heure d'activité physique par jour, selon les questionnaires remplis par les familles.

Des soupçons forts sur un lien de cause à effet

Dans la présente étude, le temps passé à dormir et l'exposition aux écrans apparaissent statistiquement associés aux facultés intellectuelles des enfants. L'activité physique, à elle seule, n'apparaît pas avoir de lien avec la capacité cognitive, mais apparaît néanmoins le facteur le plus important "pour une bonne santé physique de l'enfant".

Si les recommandations canadiennes sur le sommeil et l'activité physique sont conformes avec celles de l'Organisation mondiale pour la santé, "cette dernière ne fait pas de recommandation spécifique sur les écrans", note l'étude.

Pédagogues et scientifiques mettent de plus en plus en garde contre les écrans à haute dose, pointant des effets qui vont des difficultés de concentration à l'addiction. En France, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel conseille de ne pas mettre les enfants de moins de 3 ans devant un écran de télévision, car "elle peut freiner leur développement". Aux États-Unis, les pédiatres recommandent de ne pas placer un enfant devant la TV avant 18 mois.

la rédaction d'Allodocteurs.fr, avec AFP

Étude : J. Walsh et al. "Associations between 24 hour movement behaviours and global cognition in US children: a cross-sectional observational study". The Lancet Child & Adolescent Health, sept. 2018. doi:10.1016/S2352-4642(18)30278-5