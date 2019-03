Strasbourg : une feuille avec des propos antisémites découverte lundi matin devant une école maternelle de la ville

Les responsables politiques locaux dénoncent un acte innaceptable et honteux. La directrice de l'école va porter plainte.

Le maire de Strasbourg s'est rendu lundi 4 mars au matin à l'école maternelle du quartier du Conseil des XV après la découverte d'écrits antisémites sur une feuille devant l'établissement situé rue de Rotterdam, rapporte France Bleu Alsace.

Sur la feuille, une croix gammée a été dessinée avec l'inscription "sale école de feuj". L'établissement n'est pas une école juive. La directrice va porter plainte.

"J'ai tenu à apporter à sa directrice et à son équipe tout mon soutien et rappeler notre engagement plein et total dans cette période d'actes inacceptables à l'encontre de la communauté juive", a écrit Roland Ries, le maire de Strasbourg, sur son compte Twitter après sa venue à l'école.

"Trop, c’est trop", a également réagi Fabienne Keller, sénatrice du Bas-Rhin et ancienne maire de Strasbourg. "L'École de la République est le lieu du savoir, de la tolérance et du respect. Honte à ces lâches."

Ce nouvel acte d'antisémitisme intervient deux jours après l'acte de vandalisme sur la stèle de l'ancienne synagogue de Strasbourg et au lendemain d'un rassemblement à Quatzenheim, où le cimetière juif a été profané le 19 février. Cinq croix gammées ont également été découvertes lundi 4 mars sur une ancienne synagogue à Mommenheim.