Santé : une nouvelle hépatite chez les enfants, des cas détectés dans six pays

En quelques semaines, plusieurs dizaines d'enfants de moins de 10 ans, atteints d'une forme inconnue d'hépatite, ont dû être hospitalisés. 74 cas ont été recensés au Royaume-Uni, 9 aux États-Unis, 3 en Espagne et plusieurs autres en Europe. Santé publique France a demandé aux hôpitaux de surveiller les tableaux cliniques suspects sur tout le territoire. Aucun cas d'hépatite aiguë n'a été identifié, mais deux sont en cours d'investigation.

De nouveaux cas attendus

La maladie inquiète les autorités sanitaires britanniques. Les virus habituels de l'hépatite A, B, C, D et E ne sont pas en cause, alors d'autres sont recherchés chez les malades. "Il y a un virus qui s'appelle l'adénovirus qui a été retrouvé pas chez l'ensemble, mais un certain nombre de cas, donc c'est l'une des hypothèses", explique le professeur Yazdan Yazdanpanah, spécialiste des pathologies infectieuses à l'Hôpital Bichat (AP-HP) de Paris. Une seule certitude : le vaccin contre le Covid-19 n'est pas en cause. De nouveaux cas devraient survenir dans les prochains jours.

Le Pr Yazdan Yazdanpanah est directeur de l’Institut d’immunologie, inflammation, infectiologie et microbiologie à l’Inserm, chef de service des maladies infectieuses à l’hôpital Bichat (APHP) à Paris et spécialisé en hépatologie et gastro-entérologie.

