Santé : une campagne de prévention contre le diabète de type 1, qui touche 30 000 enfants et adolescents

Chaque année en France, 1 200 enfants arrivent aux urgences dans un état grave à cause d'un diabète qui n'a pas été diagnostiqué à temps. L'association Aide aux Jeunes Diabétiques lance donc une campagne d'information sur les symptômes qui doivent alerter l'entourage, car pour le diabète de type 1, qui se déclenche souvent dans l'enfance, l'alimentation n'a rien à voir avec l'apparition de la maladie qui touche 30 000 enfants et adolescents.

"À 5 ans, il se remet à faire pipi au lit"

Le diabète de type 1 est le plus fréquent chez l'enfant et il n'a rien à voir avec une alimentation déséquilibrée, comme en témoigne Maxence, 16 ans. Les premiers signes de sa maladie sont apparus alors qu'il était encore un petit garçon a priori en bonne santé.

"J'avais 5 ans donc j'étais vraiment petit, je mangeais beaucoup et pourtant je maigrissais donc ce n'était pas normal. J'avais aussi recommencé à faire pipi au lit alors qu'à 5 ans normalement on devrait arrêter. Maxence, 16 ans à franceinfo

"De ma vie avant le diabète je n'ai quasiment plus aucun souvenir. Pour moi le diabète c'est une partie totale de ma vie", confie Maxence. Il y a bien eu des signaux que sa maman Alice avoue ne pas avoir su tout de suite interpréter. "Maxence était un petit garçon plein de vie et à 5 ans il se remet à faire pipi au lit, toutes les nuits il était trempé de la tête aux pieds, des quantités tellement énormes. Un petit bonhomme de 5 ans il restait aux toilettes et on l'entendait uriner comme si c'était une vessie d'adulte, c'était assez impressionnant. Avec le recul, on se dit que si on avait connu ces signes, on aurait nous-mêmes réagi beaucoup plus vite."

Ne pas perdre de temps

Quand un enfant se met à uriner en grande quantité, et à boire énormément, il faut effectivement penser au diabète de type 1. C'est une maladie auto-immune qui détruit les cellules à insuline censées absorber le sucre. Le corps n'a alors plus de carburant. Il faut donc tout de suite aller chez un médecin dès les premiers symptômes, comme le rappelle le spot de prévention diffusé par Aide aux Jeunes Diabétiques.

C'est aussi ce que confirme le Dr Jacques Beltrand, diabétologue, pédiatre à l'hôpital Necker à Paris.

"Le professionnel de santé devra faire immédiatement une mesure de la quantité de sucre dans le sang de l'enfant. C'est facile, ça se fait avec un petit prélèvement au bout du doigt. On peut aussi rechercher la présence excessive de sucre dans les urines.

"Si ces deux examens montrent trop de sucre soit dans le sang soit dans les urines, il faut envoyer immédiatement l'enfant vers les urgences pédiatriques." Dr Jacques Beltrand à franceinfo

Et attention à ne pas perdre un temps précieux en allant faire une glycémie à jeun dans un laboratoire. Chaque année, quatre enfants sur dix arrivent aux urgences trop tard, parfois dans le coma, parce que leur diabète n'a pas été repéré et traité à temps.