Santé : à Dijon, les étudiants en médecine au chevet des doudous

À la faculté de médecine de Dijon, l'hôpital des nounours rencontre un franc succès depuis 20 ans. Il a le double objectif de familiariser les enfants au monde hospitalier et de permettre aux étudiants de mieux approcher, écouter et soigner les petits malades.

À la faculté de médecine de Dijon (Côte-d'Or), les patients sont un peu spéciaux. Les étudiants soignent des nounours apportés par les enfants. "Ce sont eux qui imaginent un scénario", explique Enzo Sfeir, étudiant en deuxième année. L’hôpital des nounours existe depuis près de 20 ans en France. Pour faire découvrir l’univers médical aux enfants, les étudiants représentent toutes les spécialités. Une façon de dédramatiser la médecine et "une sortie éducative intéressante", selon Dalila, une maman.

Se former au contact des enfants

Les étudiants en deuxième année, eux, apprennent à se former au contact des enfants. "C’est assez intéressant, parce que ça nous permet de nous familiariser avec les enfants, comment leur parler et comment arriver à les toucher", explique Léane Boussey, étudiante et organisatrice. L’hôpital des nounours sera ouvert jusqu’à la semaine prochaine. Il accueillera 1 200 enfants des écoles du Grand Dijon.