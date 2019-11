Nord : enquête après la mort d'un nourrisson dans une crèche

Il y a six ans, Tiana et Frédéric Onof enterraient leur enfant de quatre mois. Tahina est décédé lors d'une sieste à la crèche municipale à Hellemes dans le Nord. Comment un tel drame a-t-il pu se produire ? Depuis six ans, les parents cherchent des réponses et sont plongés dans le désarroi. "La vie n'a plus de sens pour moi, alors je m'accroche pour lui", confie sa mère. En septembre 2013, Frédéric Onof reçoit un appel de la crèche, la direction demande aux parents de venir en urgence. Tahina est en arrêt cardiaque. Contre toutes les recommandations, Tahina a été couché sur le ventre par son auxiliaire référente quelques minutes seulement après avoir bu son biberon.

Une série de dysfonctionnements

Les experts médicaux estiment que Tahina est mort d'asphyxie. L'auxiliaire a reconnu avoir commis une faute lourde, elle est la seule mise en examen à ce jour. Mais les enquêteurs pointent également toute une série de dysfonctionnements. Les enfants n'étaient pas assez surveillés pendant la sieste.