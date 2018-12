Noël : comment repérer des jouets dangereux ?

Pour gâter ses petits-enfants cette année, cette retraitée ne manque pas d'idées, mais avant d'arrêter son choix, elle effectue quelques vérifications. Pour elle, comme pour de nombreux clients, la sûreté d'un jouet est un critère d'achat. Dans son magasin, Alexis Le Calvez, le gérant teste la plupart de ses produits, mais impossible pour lui de vérifier la composition de certains jouets. Il classe les jouets en fonction de l'âge d'intérêt mais aussi de l'âge minimum pour la sécurité des enfants. Mais malgré la vigilance des consommateurs et des commerçants, 41% des jouets en France ne respectent pas les normes. Plus de 16% seraient même dangereux pour la sécurité et la santé, selon une enquête de la répression des fraudes.

950 avertissements en 2017

722 jouets ont été analysés. L'absence de mode d'emploi fait partie des manquements les plus fréquents tout comme le marquage de la norme CE. Parmi les vérifications simples effectuées en premier, les analystes ont également vérifié les coutures des peluches et les compartiments de piles. En 2017 en France, la répression des fraudes a adressé près de 950 avertissements aux professionnels du jouet.

Le JT

Les autres sujets du JT