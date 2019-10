Noël 2019 : quelles tendances du côté des jouets ?

On ne peut déjà plus y échapper en cette fin de mois d'octobre. Les grandes surfaces ont déjà commencé à mettre en avant les articles de Noël, et il faut penser à ce qu'il faudra demander au Père Noël. Et la tendance de 2019 est de remettre au goût du jour les jeux d'enfance des parents, version 2.0. Dans un salon du jouet, un stand propose à l'enfant de construire son vaisseau spatial, et ce dernier prendra vie virtuellement sur une tablette. Tous les mouvements effectués dans la réalité seront reproduits dans le jeu.

Les jeux de société remis au goût du jour

Plus loin, l'ambiance est bien plus calme. Pas de méchants à pourchasser, mais plutôt un ourson interactif à câliner. "Il dort, il marche, il se met debout", explique le petit Thibaut. Du côté de la maman, elle attend le choix des enfants pour ensuite voir si le Père Noël l'apportera. Sur la centaine de jeux présentés au salon, la technologie est partout, y compris dans les jeux de société. "Les jeux de société sont des jeux qui plaisent aussi bien aux parents qu'aux enfants", explique Aurélie Prost, directrice de Kidexpo.

