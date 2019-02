Massage des bébés : quels bienfaits ?

En Afrique et en Asie, le massage fait partie intégrante de la culture et on masse les bébés dès la naissance. En France, les ateliers de massages des bébés se multiplient. On y apprend à soulager les douleurs dentaires, digestives ou encore à calmer son bébé. Ces moments d'échange sont aussi l'occasion de renforcer les liens entre le parent et son enfant.

