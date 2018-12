Marseille : un virtuose de 14 ans se voit offrir un piano

Mourad Tsimpou a 14 ans. Tel un virtuose, c'est à l'oreille, à l'instinct, qu'il fait ses propres arrangements au piano. Mais le jeune talent est modeste, il se considère toujours comme un débutant. C'est sur le piano en libre accès dans les couloirs de l'hôpital de la Timone à Marseille (Bouches-du-Rhône), qu'il a pris l'habitude de venir jouer deux fois par semaine, parfois pendant plus de sept heures d'affilée. Postée sur les réseaux sociaux, une vidéo provoque de l'engouement et de la solidarité. Éric Scotto, patron d'un magasin de musique, a ainsi offert au jeune garçon un piano. "Maintenant, il va falloir lui donner, et c'est pour cela que nous sommes là, des outils pour qu'il puisse travailler (...) car le talent sans travail ce n'est rien", explique-t-il.

Un déclic à l'école primaire

Issu d'un milieu modeste, ce jeune de la cité de la Castellane a eu le déclic pour la musique à l'école primaire. Son père explique qu'avant le piano, il chantait. Puis, il a évolué grâce à sa professeure. Mourad Tsimpou espère lui aussi pouvoir transmettre sa passion un jour et devenir professeur de musique.

