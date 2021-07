Loiret : une femme et un homme en garde à vue après la mort d'un bébé de neuf mois chez eux

La mère et le beau-père de ce bébé ont appelé les secours lundi soir. Ceux-ci ont découvert des signes physiques inquiétants sur le nourrisson.

La mère et le beau-père d'un bébé de neuf mois, mort lundi 19 juillet après que les deux adultes ont appelé les secours à leur domicile de Ladon (Loiret), ont été placés en garde à vue, indique France Bleu Orléans. Cette garde à vue a été prolongée mardi.

Une enquête est ouverte

Les pompiers et le Samu ont été appelés lundi soir, alertés par la femme de 29 ans et le beau-père de 31 ans. Sur place, ils ont découvert des signes physiques inquiétants sur le nourrisson. "L'enfant a été héliporté vers le CHU de Tours, en raison de son état particulièrement grave, avec pronostic vital engagé", explique le parquet de Montargis à France Bleu Orléans. Mais, malgré l'intervention des secours, l'enfant est mort quelques heures plus tard. Son corps a été autopsié mardi.

Une enquête de flagrance pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans et par un ascendant est ouverte, indique le parquet. Elle a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Montargis.