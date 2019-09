Les réseaux sociaux, un danger pour les adolescents

Si votre adolescent est agressif c’est peut-être qu’il passe trop de temps … sur les réseaux sociaux !

C’est ce que vient de conclure une étude d’une ampleur inédite publiée dans le JAMA psychiatrie. Cette étude a été menée pendant 3 ans sur plus de 6500 adolescents entre 12 et 15 ans. Une consommation massive de plus de 3 heures pourrait développer chez les ados du mal-être, un sentiment d’insatisfaction, de culpabilité et même des dépressions.

"Ils attendent trop de reconnaissance des réseaux sociaux"

Pour Stéphane Clerget, pédopsychiatre, les adolescents qui consomment beaucoup de réseaux sociaux sont souvent des adolescents qui, dans la vie réelle, ne sont pas satisfaits de leurs relations sociales. « Ils attendent des réseaux sociaux une satisfaction, une reconnaissance et notamment beaucoup de likes. Donc évidement quand il n’y a pas suffisamment de likes, on est déçu, on est mal. C’est source de stress, de frustration, parfois de tristesse », analyse-t-il.

Trouver comment se libérer de l'anxiété

Ce mal-être peut aussi se transformer en agressivité. Les plus grands consommateurs de réseaux sociaux sont aussi les plus enclins à se montrer malveillants ou blessant dans des publications ou des commentaires. Pour se libérer de cette agressivité, le pédopsychiatre conseille de miser sur les activités extérieures, sportives, artistiques… La sociabilité est le meilleur remède. Autre conseil des spécialistes : réduire le temps d’exposition, surtout la nuit.