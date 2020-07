La Rochelle : les enfants découvrent le vélo grâce au Secours populaire

C’est un peloton un peu particulier qui se prépare sur le port de La Rochelle (Charente-Maritime), où vingt enfants vont s’exercer au vélo. Une activité proposée par le Secours populaire aux enfants qui ne partent pas en vacances. Célia Masso qui vit dans l’agglomération, se réjouit pour sa fille de huit ans : "C’est gratuit donc c’est génial de proposer ça alors qu’on est dans une situation précaire". Le contexte paraît en effet difficile, depuis le confinement, le Secours populaire ayant enregistré 45% de nouveaux bénéficiaires.

Un précieux partenariat avec le Tour de France

Les ateliers découverte auront lieu dans une vingtaine de villes en France grâce à des bénévoles et au partenariat avec le Tour de France. "La bicyclette représente une mode et un art de vivre qui seront plus forts demain qu’aujourd’hui", explique Christian Prudhomme, le directeur du Tour, avant de poursuivre : "Pour ces enfants qui n’ont pas les moyens, le vélo est important pour leur liberté". Ces derniers auront d’ailleurs la surprise de se voir offrir un vélo à la fin de l’atelier.

