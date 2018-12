La bronchiolite présente sur tout le territoire français, sauf en corse

L'épidémie de bronchiolite des nourrissons a gagné en une semaine l'ensemble des départements de France métropolitaine. Seule la Corse n'est pas touchée.

Plus aucune région de l’hexagone n’échappe à la bronchiolite. D’après le bulletin hebdomadaire de Santé publique France de ce mercredi 6 décembre, du 26 novembre au 2 décembre, l'épidémie s'est installée sur toutes les régions (hors Corse) contre sept régions la semaine précédente.

Augmentation du nombre de passages aux urgences

Les passages aux urgences pour bronchiolite ont augmenté de 31% par rapport à la semaine précédente. Parmi les 4.738 enfants de moins de 2 ans vus aux urgences pour bronchiolite, 1.581, soit 33%, ont été hospitalisés.

En outre, 813 enfants ont été vus pour bronchiolite par SOS Médecins du 26 novembre au 2 décembre, soit 18% de plus que la semaine précédente.

A Paris, les urgences pédiatriques de l'hôpital Robert Debré ont connu un afflux de passages avec une moyenne de 350 passages par jour pendant toute la semaine et 15 à 20 enfants hospitalisés chaque jour, "quasi exclusivement des bronchiolites sévères pour des nourrissons de moins de 1 ans", selon l'AP-HP (assistance publique - hôpitaux de Paris) dans un communiqué.

Une épidémie "particulièrement sévère" ?

L'AP-HP évoque une épidémie "particulièrement sévère cette année avec un pic, atteint depuis la fin de la semaine dernière, plus élevé que les années précédentes".

Toutefois, selon Santé publique France, "la sévérité de l'épidémie n'est pas supérieure à celle des années antérieures" et on saura seulement a posteriori, lorsqu'elle sera en phase descendante, si le pic de l'épidémie a été atteint.

La bronchiolite est une maladie respiratoire très fréquente chez les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans, due le plus souvent au virus respiratoire syncytial (VRS) qui touche les petites bronches. L'enfant peut être gêné pour respirer, avoir du mal à manger et dormir, avoir de la fièvre.

Dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours mais la toux peut persister 2 à 4 semaines.

Il est recommandé de se rendre aux urgences si l'enfant est âgé de moins de 6 semaines, s'il s'agit d'un ancien prématuré âgé de moins de 3 mois, si l'enfant boit moins de la moitié de ses biberons à 3 repas consécutifs, s'il vomit systématiquement, dort en permanence ou au contraire pleure de manière inhabituelle sans pouvoir s'endormir.