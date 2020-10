InitiativeWE : une cantine scolaire plus écologique et économique

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Dans la cantine scolaire du lycée d'Hoymille (Nord), fini les assiettes. Un plateau-repas à compartiments remplace à lui seul toute la vaisselle. "C'est plus pratique, ça évite de casser la vaisselle", constate une élève. Plus de verres non plus, puisque chacun apporte sa gourde. "On s'est dit que si on diminue le nombre de plateaux et d'assiettes à nettoyer, c'est du temps gagné, de l'eau en moins pour le nettoyage, explique René Versmisse, directeur de l'institut d'enseignement technologique. L'idée c'était de réinjecter ce temps gagné en main-d'œuvre dans l'aliment".

80 % des produits viennent désormais de la région

Résultat : le chef a pu changer de fournisseur pour s'approvisionner à 80 % dans la région. Les fruits et les légumes, la viande, mais aussi les produits laitiers, viennent désormais des alentours. Prochain projet : remplacer la poubelle par un composteur, et ainsi valoriser tous les déchets alimentaires.

