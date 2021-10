Inceste : un rapport révèle que les mères ne sont pas entendues

Sa fille n'a que deux ans lorsqu'elle est victime d'inceste de la part de son père. Mais dans ses livres, Caroline Bréhat raconte aussi son calvaire de maman. Pendant des années, personne ne la croit : pédiatres, avocats, et même une experte judiciaire remettent en cause son témoignage. "Elle a dit qu'il y avait un trouble de l'attachement, que j'étais trop attachée à ma fille, et que vraisemblablement, je l'aliénais. Petit à petit, ils reniaient", se souvient Caroline Bréhat.

22 000 enfants abusés chaque année

Depuis, la justice française lui a rendu sa fille, mais son cas n'est pas isolé. Chaque année, 22 000 enfants seraient victimes d'attouchements ou de viols par leur père. Mais selon le rapport publié mercredi 27 octobre par la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise), lorsque les mères de famille rapportent les faits, elles sont soupçonnées de mensonge. Un double-discours destructeur. Par ailleurs, une mère de famille a voulu protéger sa fille, et a refusé le droit de visite du père. Cela peut être considéré comme un enlèvement, passible de prison.