Hormones de croissance : quand faut-il commencer un traitement ?

Le plus souvent, lorsqu’un retard de croissance est avéré, le traitement consiste à supplémenter l’enfant par une injection quotidienne d’hormone de croissance durant plusieurs années. Pour accompagner au mieux les enfants et les parents au début du traitement, des ateliers d’éducation thérapeutique sont mis en place dans certaines structures comme à l’hôpital Louis Mourier en région parisienne. Mathéo, 1m34 à 12 ans, peut bénéficier de ce type de traitement car son médecin a préalablement déterminé que son âge osseux était celui d'un enfant de 8 ans. Aujourd'hui, le jeune collégien apprend à gérer et accepter son traitement... Il devrait lui permettre de gagner 8 cm cette année !