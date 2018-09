Famille : comment bien vivre le moment où ses enfants quittent le nid ?

Qui aurait cru qu'un jour on regretterait les heures passées à essayer de leur faire avaler des légumes, les brossages de dents, les devoirs qu'il faut surveiller et la corvée de ménage ? Chez les Chiron, depuis le départ de Claire et d'Emmanuel, c'est le silence dans la maison. Mais à l'étage, les chambres restent toujours ouvertes. Des chambres sont devenues comme des sanctuaires. Ici, depuis que les enfants sont partis, rien n'a bougé.

Un chat ou un chien pour combler le vide ?

Ce départ, les deux parents ont eu du mal à le digérer. "Ça fait quand même un sacré trou", confie Thierry Chiron. Heureusement, le vendredi, Emmanuel rentre à la maison. Depuis le départ de leur fils, les parents se réinventent une vie à deux, comme avant les enfants. Aujourd'hui, l'âge moyen de l'envol est de 23 ans. Un nouveau compagnon, comme un chien, un chat, suffirait-il pour combler ce vide ? Pas si simple. Les enfants partis, il faut combattre d'autres démons : l'inquiétude, les heures à attendre des nouvelles et les moments où on craque. La solution est surtout de réapprendre à vivre sans eux et de se réjouir des moments passés ensemble.