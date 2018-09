Exposition aux écrans : comment gérer le temps de visionnage des enfants ?

C'est désormais un sujet récurrent et une source d'inquiétude pour les parents. L'exposition prolongée des enfants aux écrans est jugée nocive par plusieurs études de médecins, au point de créer des retards d'apprentissage ou de développement. Comment faire alors afin de bien gérer ce phénomène ? Sur le plateau de France 2, la journaliste Florence Griffond insiste : "Les écrans sont très néfastes pour le sommeil, donc pas d'écran minimum une demi-heure avant d'aller se coucher. Et on ne laisse pas d'écran dans la chambre d'un enfant ou d'un adolescent la nuit".

Éduquer l'enfant à l'usage des écrans

Quelles durées d'exposition alors pour les enfants ? "De trois à six, 20 minutes par jour et toujours avec l'adulte à côté de l'enfant. On ne le laisse pas seul, on discute, on commente. De six à neuf ans, c'est 30 minutes en autonomie, mais avec un adulte à proximité. De neuf à douze ans, 30 minutes par session, en autonomie complète. Le but est d'accompagner, d'éduquer l'enfant à l'usage de l'écran", indique la journaliste en s'appuyant sur les travaux du pyschiatre Serge Tisseron.

Le JT

Les autres sujets du JT