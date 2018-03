Enfants : les changements prévus pour le nouveau carnet de santé

C'est un passage obligé pour toute consultation. Du haut de ses quatre mois, Sheili passe l'examen. Dans le questionnaire du carnet de santé, tout est validé. Sa mère est soulagée. Dès le 1er avril prochain, le fameux livret va subir un sérieux lifting. En plus du calendrier vaccinal avec les onze injections obligatoires, figurent de nombreuses recommandations sur les allergènes, les biberons contenant du bisphénol A et sur le comportement à tenir face aux écrans.

Deux générations de retard

Des garde-fous bien accueillis par les jeunes mamans, mais la révolution est dans les courbes. Les graphiques dataient de 1979, établis à partir des mesures d'une centaine d'enfants nés dans les années 50. Or aujourd'hui, une fillette de 10 ans mesure en moyenne 1 mètre 39 et non plus 1 mètre 34. "Les enfants sont plus grands maintenant avant la puberté, avant 10 ans", explique le Dr Robert Cohen, pédiatre. Pour la taille et le poids, de nouvelles normes s'imposent. Le carnet de santé évolue et il était temps, il avait deux générations de retard.